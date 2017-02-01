2日の国内・海外経済指標と行事予定

(2月2日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １月マネタリーベース（日銀） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 0850 １月末外貨準備高 0855 衆議院予算委員会 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 １０年利付国債の入札発行 1030 ３０年利付国債（２月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 １０年利付国債の入札結果 1330 日商会頭会見 1400 １月消費動向調査 1500 財政資金対民間収支（１月実績・２月見込み） 1515 １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 決算：パナソニック、神戸製鋼、ソニー、マツダ、三菱商事、新日鉄住金 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２月２日（木） 23:00 韓国：ＣＰＩ Jan 00:30 台湾：製造業ＰＭＩ Jan 00:30 豪：貿易収支（連邦統計局） Dec 00:30 豪：住宅着工許可件数 Dec 09:30 英：建設業ＰＭＩ Jan 10:00 ユーロ圏：生産者物価指数（統計局） Dec 12:30 米：企業人員削減数（チャレンジャー社） Jan 13:00 シンガポール：製造業ＰＭＩ Jan 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 米：労働生産性・単位労働コスト速報値 Q4 ◇イベント 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） 英金融政策委員会の議事要旨 英中銀インフレ報告 12:15 ドラギＥＣＢ総裁がＥＣＢ・スロベニア中銀共催会合で講演 ◇決算予定 ＩＮＧ、ダイムラー、ドイツ銀行、ロイヤル・ダッチ・シェル、ビザ、フィリップ・モリ ス・インターナショナル ◇休場 中国