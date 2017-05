UPDATE 1-アジア通貨動向（1日）＝ウォンが2カ月半ぶり高値、トランプ発言受け

[シンガポール 1日 ロイター] - 1日のアジア通貨市場では、韓国ウォンが2 カ月半ぶりの高値に上昇。他の一部のアジア通貨も堅調に推移している。 トランプ米大統領や米国家通商会議トップのピーター・ナバロ氏の発言を受けて、米 国が「強いドル」政策を転換するのではないかとの見方が浮上している。 ウォン は一時、昨年11月10日以来の高値となる1ドル=1153.4 ウォンまで上昇。 INGのアジアリサーチ担当トップ、ティム・コンドン氏は「米国は通貨切り下げの 駆け引きを始めるだろう。中国・日本・韓国に対し、対米貿易黒字を理由に自国通貨高の 容認を迫るとみられる」と述べた。 インドルピー は、昨年12月中旬以来の高値となる1ドル=67.62ルピ ーまで値上がりした。 タイバーツ も、1ドル=35.14バーツ前後と、2カ月半ぶりの高値付近 。 中国、台湾市場は休場。 0530GMT(日本時間午後2時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.20 112.79 -0.36 Sing dlr 1.4129 1.4090 -0.28 Taiwan dlr* 31.360 31.360 +0.00 Korean won 1156.70 1162.10 +0.47 Baht 35.14 35.20 +0.17 Peso 49.800 49.770 -0.06 Rupiah 13355 13347 -0.06 Rupee 67.63 67.86 +0.34 Ringgit 4.4280 4.4280 +0.00 Yuan* 6.8807 6.8807 +0.00 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.20 117.07 +3.42 Sing dlr 1.4129 1.4490 +2.56 Taiwan dlr 31.330 32.279 +3.03 Korean won 1156.70 1207.70 +4.41 Baht 35.14 35.80 +1.89 Peso 49.80 49.72 -0.16 Rupiah 13355 13470 +0.86 Rupee 67.63 67.92 +0.43 Ringgit 4.4280 4.4845 +1.28 Yuan 6.8807 6.9467 +0.96