主要決算銘柄／トムソンロイター予想

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２日に決算が発表される主な上場企業のトムソンロイターアナリスト予想コンセンサスは以下の通り。 銘柄 決算期 利益（億円） アナリスト データ （人） 新日鉄住金 17年3月期 1332（経常） 16 reuters://realtime/ric=5401.T/verb=CompanyData 花王 17年12月期 1986（営業） 19 reuters://realtime/ric=4452.T/verb=CompanyData ソニー 17年3月期 2956（営業） 25 reuters://realtime/ric=6758.T/verb=CompanyData 三菱重工 17年3月期 2539（営業 15 reuters://realtime/ric=7011.T/verb=CompanyData ） マツダ 17年3月期 1608（営業 19 reuters://realtime/ric=7261.T/verb=CompanyData ） 三菱電機 17年3月期 2714（営業 20 reuters://realtime/ric=6503.T/verb=CompanyData ） 予想コンセンサスは、トムソンロイターのスターマインに基づいています。
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