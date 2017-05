UPDATE 1-アジア通貨動向（2日）＝上昇、台湾ドルは約1年半ぶり高値

(情報を更新しました) [シンガポール 2日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半のアジア通貨が対 ドルで上昇。米連邦準備理事会(FRB)が米連邦公開市場委員会(FOMC)で米景気 に明るい見方を引き続き示したものの、追加利上げに関するヒントを示さなかったことが 背景。 台湾ドル は一時1米ドル=31.10台湾ドルと、2015年7月以来の高 値。 韓国ウォン は1%高の1ドル=1146.1ウォン。昨年11月以来の高 値を付けた。 ブラウン・ブラザーズ・ハリマンの通貨ストラテジスト、村田雅志氏は、台湾ドルと 韓国ウォンは、輸出が上向いたことなど、ポジティブな経済ファンダメンタルズの恩恵を 受けていると指摘。 世界経済に改善の兆しが示される中、輸出依存の傾向が強い韓国や台湾などの通貨は 、内需依存度が高いフィリピン、インドネシア、インドなどの通貨を短期的にアウトパフ ォームする可能性がある、との見方を示した。 タイバーツ は一時、昨年11月10日以来の高値に上昇。債券市場への資金 流入や輸出業者のドル売りがバーツを支援している。 0415GMT(日本時間午後1時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.77 113.27 +0.44 Sing dlr 1.4114 1.4128 +0.10 Taiwan dlr* 31.100 31.360 +0.84 Korean won 1146.80 1158.10 +0.99 Baht 35.08 35.12 +0.09 Peso 49.770 49.820 +0.10 Rupiah 13365 13370 +0.04 Rupee 67.41 67.47 +0.09 Ringgit 4.4360 4.4280 -0.18 Yuan* 6.8807 6.8807 +0.00 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 112.77 117.07 +3.81 Sing dlr 1.4114 1.4490 +2.66 Taiwan dlr 31.100 32.279 +3.79 Korean won 1146.80 1207.70 +5.31 Baht 35.08 35.80 +2.05 Peso 49.77 49.72 -0.10 Rupiah 13365 13470 +0.79 Rupee 67.41 67.92 +0.76 Ringgit 4.4360 4.4845 +1.09 Yuan 6.8807 6.9467 +0.96 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。