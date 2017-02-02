3日の国内・海外経済指標と行事予定

(2月3日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0825 閣議、閣議後会見 0850 日銀金融政策決定会合議事要旨（１２月１９・２０日分） 決算：伊藤忠、ホンダ、シャープ、ヤフー、双日 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２月３日（金） ◇指標 01:45 中国：製造業ＰＭＩ（財新） Jan 08:50 仏：総合ＰＭＩ改定値 Jan 08:50 仏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Jan 08:55 独：総合ＰＭＩ改定値 Jan 08:55 独：サービス部門ＰＭＩ改定値 Jan 09:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Jan 09:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ改定値 Jan 09:30 英：サービス部門ＰＭＩ Jan 10:00 ユーロ圏：小売売上高（統計局） Dec 13:30 米：雇用統計（労働省） Jan 14:45 米：サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Jan 14:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Jan 15:00 米：ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Jan 15:00 米：製造業新規受注（商務省） Dec 15:00 米：耐久財受注改定値（商務省） Dec ◇イベント 10:30 ロシア：中銀金利発表 14:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済の現状と金融政策について講演 ＥＵ非公式首脳会合（マルタ）英国を除く マティス米国防長官が日本訪問（４日まで）