1月ＢＲＩＣs株・定期分配型・ＲＥＩＴファンド＝リッパー

［東京 ３日 ロイター］ - １月末ＢＲＩＣｓ関連ファンド（国内籍）（追 加型と単位型の合算） 純資産残高（億円 前月比（％） 資金純流入出額 ） （億円） ブラジル株ファンド 1329.3 3.9 -43.11 ロシア・東欧株ファンド 644.36 12.0 61.4 インド株ファンド 6619.1 7.6 114.58 中国株ファンド 1903.7 -0.7 -10.78 ＢＲＩＣｓ株ファンド 1120.87 1.7 -16.8 合計 11617.33 5.4 105.29 １月末定期分配型ファン 純資産残高（億円 前月比（％） 資金純流入出額 ド ） （億円） 372966.15 -1.3 -315.82 １月末ＲＥＩＴファンド 純資産残高（億円 前月比（％） 資金純流入出額 ） （億円） 126647.63 -3.2 -650.34 参考データ ブラジル／ボベスパ株価 ブラジルレア 指数 ル／円 ＲＴＳ指数 ドル／円 ムンバイＳＥＮＳＥＸ指 ユーロ／円 数 東証ＲＥＩＴ指数 インドルピー ／円 米ＲＥＩＴ指数 欧州不動産関連証券指数 FTSE EPRA/NAREIT Ｅｕｒｏｐｅ Ｉｎｄｅ ｘ 上海総合指数 ＣＳＩ３００指数 ハンセン指数 ハンセン中国企業株指数 （Ｈ株指数）