UPDATE 1-米金融・債券市場＝横ばい、米雇用統計を注視

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 2日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 95*28.50 3.0869% 前営業日終値 96*00.00 3.0810% 10年債(指標銘柄) 17時00分 95*29.00 2.4737% 前営業日終値 95*29.00 2.4740% 5年債(指標銘柄) 17時02分 99*24.50 1.9245% 前営業日終値 99*24.25 1.9260% 2年債(指標銘柄) 16時14分 99*26.75 1.2086% 前営業日終値 99*26.50 1.2120% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 150*18.00 150*14.00 Tノート先物3月限 124*12.00 124*10.50 米金融・債券市場では、国債価格がほぼ変わらず。次回米利上げ時期についての手掛 かりを探ろうと、3日発表の1月の米雇用統計が注目される。 米連邦準備理事会(FRB)が前日までに開いた米連邦公開市場委員会(FOMC) が予想よりもハト派的な内容だったと受け取られる中、債券価格は上昇した。FRBは米 経済について比較的前向きな判断を示しつつも、次回利上げの時期については明確には触 れなかった。 シーポート・グローバル・ホールディングスのマネジング・ディレクター、トム・デ ィガロマ氏は、市場参加者の間ではFRBが利上げを急いでいないとの見方が広がったと 指摘した。 米債相場はユーロ圏債券価格の上昇にも追随。ただ、その後は上げ幅を縮小し、前日 からほぼ変わらずとなった。 クレディ・アグリコルの債券取引主任、ダン・マローランド氏は「午前の取引では他 の市場に反応する展開となったが、他の市場が引けた後、米債相場は戻す動きとなった」 と述べた。 終盤の取引で、指標10年債 はほぼ変わらず。利回りは一時2.43% に低下した後、2.47%で推移した。 来週実施される総額620億ドルの3年、10年、30年債入札を控えた持ち高調整 の動きが出て長期ゾーンを圧迫した。5年債と30年債 の利回り格差は1 16ベーシスポイント(bp)拡大し、昨年12月14日以来の高水準となった。 ロイターがまとめたエコノミスト調査によると、1月の米雇用統計では雇用者数が1 7万5000人増となると予想されている。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 30.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 24.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 7.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -9.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -42.25 (unch)