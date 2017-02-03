UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（3日）＝4本、196億3335万円

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(設定額を追加しました) ファンド名 新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型） 新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年２回決算型 ） 新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型） 新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型 ） 運用会社 日興アセットマネジメント 設定上限額 各２００億円 設定額 為替ヘッジなし・毎月分配型 １１６億１２５０万円 為替ヘッジなし・年２回決算型 ２４億５８５５万円 為替ヘッジあり・毎月分配型 ４０億１３５３万円 為替ヘッジあり・年２回決算型円 １５億４８７６万円 販売会社 みずほ証券
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