海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。 Friday, 03 February, 2017 ●海外● ◇イベント 10:30 ロシア:中銀金利発表 14:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済の現状と金融政策について講演 EU非公式首脳会合(マルタ)英国を除く マティス米国防長官が日本訪問(4日まで) Monday, 06 February, 2017 1530 経団連会長会見 ●海外● ◇イベント 21:30 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁がフィンテック規制について講演 米労働市場情勢指数(LMCI) Tuesday, 07 February, 2017 0850 消費活動指数(日銀) 1030 日本:5年利付国債(2月債)の発行予定額等 1030 日本:10年物価連動国債の入札発行 1100 NECパーソナルコンピュータ 2017年新商品発表会 1245 日本:10年物価連動国債の入札結果 1515 日本:10年物価連動国債の第II非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会(金利発表) 04:30 インド:中銀金利発表 18:00 米財務省3年債入札 ◇決算予定 BNPパリバ Wednesday, 08 February, 2017 0850 日銀金融政策決定会合における主な意見(1月30・31日分) 0850 1月貸出・預金動向(日銀) 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(1月中:指定報告機関ベース) 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 ●海外● ◇イベント 08:00 タイ:中銀金利発表 09:55 アイスランド:中銀金利発表 18:00 米財務省10年債入札 Thursday, 09 February, 2017 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 0850 1月マネーストック(日銀) 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 1030 日本:流動性供給入札の発行予定額等 1030 中曽日銀副総裁講演(高知) 1030 日本:30年利付国債の入札発行 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 1245 日本:30年利付国債の入札結果 1400 中曽日銀副総裁会見(高知) 1500 日本:1月工作機械受注 1515 日本:30年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 22:00 NZ:中銀金利発表 08:15 ロウ豪中銀総裁が夕食会で講演 14:10 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 16:00 米財務省インフレ指数連動30年債入札条件 18:00 米財務省30年債入札 18:10 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 フィリピン:中銀金利発表 メキシコ:中銀金利発表 ◇決算予定 ソシエテ・ジェネラル、コメルツ銀行 ◇休場 マレーシア Friday, 10 February, 2017 0850 1月企業物価指数(日銀) 1330 日本:12月第3次産業活動指数 1800 一般財団法人孫正義育英財団特別対談_孫 正義、山中 伸弥、五神 真、羽生 善治が登壇_ ●海外● ◇イベント 00:30 豪中銀金融政策報告 日米首脳会談(ワシントン) Sunday, 12 February, 2017 ●海外● ドイツ大統領選 Monday, 13 February, 2017 1500 日本:1月投信概況 ●海外● ◇休場 タイ Tuesday, 14 February, 2017 ●海外● ◇イベント 13:50 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演 18:15 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 "Crisis, Recession and Recovery" Wednesday, 15 February, 2017 ●海外● ◇イベント 17:45 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 スウェーデン:中銀金利発表 米イスラエル首脳会談 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が昼食会で講演 Thursday, 16 February, 2017 ●海外● ◇イベント 12:30 ECB理事会議事要旨 16:00 米財務省変動利付2年・2年・5年・7年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動30年債入札