6日の国内・海外経済指標と行事予定

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(２月６日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 経団連会長会見 0900 毎月勤労統計（厚生労働省） 決算：丸紅、ＪＴ、スズキ、トヨタ、ＬＩＸＩＬ、三菱地所 市場変更：ＣＤＧ が東証１部指定 東証２部から ●海外指標など ２月６日（月） ◇指標 00:30 豪：小売売上高（連邦統計局） Dec 01:00 中国：外貨準備（中国人民銀行） Jan 01:45 中国：サービス部門ＰＭＩ（財新） Jan 07:00 独：鉱工業受注（経済技術省） Dec 09:30 ユーロ圏：投資家センチメント指数 Feb ◇イベント 21:30 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁がフィンテック規制について講演 米労働市場情勢指数（ＬＭＣＩ）
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