UPDATE 1-アジア通貨動向（3日）＝大半が上昇、台湾ドルは19カ月ぶり高値

(内容を更新しました) [シンガポール 3日 ロイター] - アジア通貨市場では、台湾 ドルの対ドル相場 がほぼ19カ月ぶりの高値をつけた。週間ベ ースでは、大半のアジア通貨が上昇して終わる見通し。ドルは、トラン プ米大統領の政策優先順位をめぐる懸念に圧迫されている。 台湾ドルは一時31.00台湾ドルの大台を突破し、2015年7 月以来の高値となる30.950台湾ドルまで上伸した。 アナリストによると、このところのドル安と、外国投資家による台 湾株買いが台湾ドルの押し上げ要因だった。 旧正月休み明けの中国人民元 も対ドルで上昇した。中国 人民銀行(中央銀行)が予想外に、リバースレポ金利と常設貸出ファシ リティー金利を引き上げたことが背景。 引き上げはリバースレポ金利で10ベーシスポイント(bp)と小 幅だが、資本流出と金融システムへのリスクの抑え込みを図る中国当局 の姿勢を示す動き。 クアラルンプールの銀行トレーダーは、きょう発表される米雇用統 計が予想を上回れば、ドルが押し上げられる可能性はあるものの、トラ ンプ大統領がドル安を望んでいるため、反発は長続きしないとみている 。 ただ一部のアナリストは、トランプ大統領が財政刺激策の詳細を発 表すれば、ドルが対アジア通貨で上昇を再開すると見込んでいる。 0544GMT(日本時間午後2時44分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 Change on the day at 0544 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.04 112.81 -0.20 Sing dlr 1.4123 1.4114 -0.06 Taiwan dlr 31.040 31.101 +0.20 Korean won 1146.80 1146.80 +0.00 Baht 35.09 35.06 -0.07 Peso 49.795 49.755 -0.08 Rupiah 13345 13350 +0.04 Rupee 67.39 67.37 -0.03 Ringgit 4.4230 4.4220 -0.02 Yuan 6.8692 6.8807 +0.17 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.04 117.07 +3.57 Sing dlr 1.4123 1.4490 +2.60 Taiwan dlr 31.040 32.279 +3.99 Korean won 1146.80 1207.70 +5.31 Baht 35.09 35.80 +2.05 Peso 49.80 49.72 -0.15 Rupiah 13345 13470 +0.94 Rupee 67.39 67.92 +0.79 Ringgit 4.4230 4.4845 +1.39 Yuan 6.8692 6.9467 +1.13 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。