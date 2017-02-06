7日の国内・海外経済指標と行事予定

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(２月７日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0820 閣議、閣議後会見 0850 １月末外貨準備等の状況（財務省） 0855 衆議院予算委員会 1030 ５年利付国債（２月債）の発行予定額等 1030 １０年物価連動国債の入札発行 1245 １０年物価連動国債の入札結果 1400 １２月景気動向指数 1400 １２月消費活動指数（日銀） 1515 １０年物価連動国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 決算：住友商、住友鉱、ＪＸＨＤ ●海外指標など ２月７日（火） 07:00 独：鉱工業生産（経済技術省） Dec 07:45 仏：貿易収支（税関） Dec 13:30 米：貿易収支（商務省） Dec 13:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 15:00 米：求人労働移動調査（労働省） Dec 20:00 米：消費者信用残高（ＦＲＢ） Dec ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） 18:00 米財務省３年債入札 ◇決算予定 ＢＮＰパリバ、ＧＭ、ウォルト・ディズニー、英ＢＰ
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