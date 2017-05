UPDATE 1-アジア通貨動向（6日）＝上昇、台湾ドルは1年7カ月ぶり高値

(内容を更新しました) [シンガポール 6日 ロイター] - アジア通貨市場では、 大半の新興国通貨が対米ドルで上昇した。前週末に発表された1 月の米雇用統計で、時間当たり平均賃金の増加は前月比0.1% (0.03ドル)にとどまり、米国で早期の追加利上げに対する 期待が後退。米ドル売りにつながった。 台湾ドル は一時、1年7カ月ぶり高値となる1米ド ル=30.83台湾ドルを付けた。 ウォン とタイバーツ は約3カ月ぶり高値 。一時、ウォンは1米ドル=1136.3ウォン、バーツは1米 ドル=34.996バーツに上昇した。 米雇用統計は、非農業部門雇用者数が22万7000人増と 4カ月ぶりの大きな伸びを示したものの、失業率は4.8%と前 月の4.7%からやや上昇。労働市場になおスラック(需給の緩 み)が存在している可能性が示された。 三井住友銀行(シンガポール)のエコノミストである鈴木浩 史氏は、平均賃金に大幅な上昇がみられなかったことで、米連邦 準備理事会(FRB)の次の利上げが遅れる可能性があると指摘 。「米株にとってはポジティブな要因だが、ドルにとってはネガ ティブだ」と述べ、シンガポールドル(Sドル) につい て「1米ドル=1.4000Sドルの高値を試すかもしれない」 との見方を示した。 Sドルは1.4080Sドル近辺。朝方には1.4055S ドルと、3日の雇用統計発表後に付けた約3カ月ぶり高値と並ん だ場面もあった。 スコシア銀行(シンガポール)の為替ストラテジスト、Qi Ga o氏は、米国で賃金上昇鈍化の兆しが出ていることで、米ドルが対 アジア通貨で当面弱含む可能性が高いと予想。ただ、3月の米連 邦公開市場委員会(FOMC)に向けて米ドルは再び上昇基調に 戻るだろうと述べた。FRB関係筋がFOMCに向けタカ派的発 言を始める見込みだという。 Gao氏はさらに「米ドルはウォン、台湾ドル、バーツなどに対 して売られすぎとなっている」と述べた。 *0330GMT(日本時間午後零時30分)現在のアジア 新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円 とシンガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0330 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.38 112.57 +0.17 Sing dlr 1.4080 1.4076 -0.03 Taiwan dlr 30.908 31.050 +0.46 Korean won 1137.70 1147.60 +0.87 Baht 35.02 35.07 +0.15 Peso 49.725 49.780 +0.11 Rupiah 13328 13340 +0.09 Rupee 67.21 67.32 +0.16 Ringgit 4.4220 4.4260 +0.09 Yuan 6.8585 6.8727 +0.21 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 112.38 117.07 +4.17 Sing dlr 1.4080 1.4490 +2.91 Taiwan dlr 30.908 32.279 +4.44 Korean won 1137.70 1207.70 +6.15 Baht 35.02 35.80 +2.24 Peso 49.73 49.72 -0.01 Rupiah 13328 13470 +1.07 Rupee 67.21 67.92 +1.06 Ringgit 4.4220 4.4845 +1.41 Yuan 6.8585 6.9467 +1.29