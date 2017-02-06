米金融・債券市場＝国債利回り低下、トランプ政権の成長策詳細不明で

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［ニューヨーク ６日 ロイター］ - 米東部時間 価格 利回り コード ３０年債（指標銘 15時54分 96*18.00 3.0514% 柄） 前営業日終 95*12.00 3.1140% 値 1０年債（指標銘柄 15時50分 96*13.50 2.4132% ） 前営業日終 95*24.50 2.4910% 値 ５年債（指標銘柄 15時54分 100*03.75 1.8502% ） 前営業日終 99*23.25 1.9330% 値 ２年債（指標銘柄 15時49分 99*30.25 1.1530% ） 前営業日終 99*26.75 1.2090% 値 米金融・債券市場は、短中期の国債利回りが約１３日ぶりの低水準をつけた。 欧州政局をめぐる不透明感の高まりに加え、トランプ政権が掲げる成長支援策が詳細 を欠いており、安全資産としての国債需要が増大した。 ＜ドル・スワップ・スプレッド＞ DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 32.00 1.75 U.S. 3-year dollar swap spread 25.75 1.25 U.S. 5-year dollar swap spread 9.50 1.25 U.S. 10-year dollar swap spread -7.00 1.25 U.S. 30-year dollar swap spread -40.50 1.25
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