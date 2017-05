米金融・債券市場＝国債利回り低下、トランプ政権の成長策詳細不明で

[ニューヨーク 6日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 15時54分 96*18.00 3.0514% 柄) 前営業日終 95*12.00 3.1140% 値 10年債(指標銘柄 15時50分 96*13.50 2.4132% ) 前営業日終 95*24.50 2.4910% 値 5年債(指標銘柄 15時54分 100*03.75 1.8502% ) 前営業日終 99*23.25 1.9330% 値 2年債(指標銘柄 15時49分 99*30.25 1.1530% ) 前営業日終 99*26.75 1.2090% 値 米金融・債券市場は、短中期の国債利回りが約13日ぶりの低水準をつけた。 欧州政局をめぐる不透明感の高まりに加え、トランプ政権が掲げる成長支援策が詳細 を欠いており、安全資産としての国債需要が増大した。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 32.00 1.75 U.S. 3-year dollar swap spread 25.75 1.25 U.S. 5-year dollar swap spread 9.50 1.25 U.S. 10-year dollar swap spread -7.00 1.25 U.S. 30-year dollar swap spread -40.50 1.25