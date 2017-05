UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債利回り低下、トランプ政権の成長策詳細不明

(表を更新しました) [ニューヨーク 6日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 96*14.00 3.0580% 前営業日終値 95*12.00 3.1140% 10年債(指標銘柄) 17時05分 96*12.50 2.4169% 前営業日終値 95*24.50 2.4910% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*03.25 1.8535% 前営業日終値 99*23.25 1.9330% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*30.00 1.1570% 前営業日終値 99*26.75 1.2090% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 151*17.00 150*01.00 Tノート先物3月限 124*30.00 124*09.00 米金融・債券市場では国債利回りが低下。欧州政局をめぐる不透明感の高まりに加え 、トランプ政権が掲げる成長支援策の具体的内容が明らかになっておらず、安全資産とし ての国債需要が増大した。 ドイツ国債利回りの低下も、米国債需要の追い風となった。 10年債利回り が2.406%と、1月24日以来の低水準を記録した 。2・7年債利回り も1.153%、2.180%と、それぞれ同 日以来の水準に下がった。 3年債利回り は1.405%と約3週間ぶり、5年債利回り は 1.844%と約2週間ぶりの低水準をつけた。 BMOキャピタル・マーケッツの金利ストラテジスト、アーロン・コーリ氏は「議会 やトランプ政権が財政刺激をためらう期間が長引けば、可決の公算も小さくなる」と話し た。同氏は、刺激策が政権の優先順位として高いとみて、国債をショートにしていたトレ ーダーが買い戻している可能性があり、価格上昇につながったとの見方も示した。 米財務省は、7日に240億ドルの3年債入札、8日に230億ドルの10年債入札 、9日に150億ドルの30年債入札を行う。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 32.00 1.75 U.S. 3-year dollar swap spread 25.75 1.25 U.S. 5-year dollar swap spread 9.50 1.25 U.S. 10-year dollar swap spread -7.00 1.25 U.S. 30-year dollar swap spread -40.50 1.25