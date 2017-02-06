シカゴ日経平均先物（6日）

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［６日 ロイター］ - シカゴ日経平均 清算値 前日大阪 始値 高値 安値 コード 比 ドル建て3月 18875 -75 19065 19135 18825 限 円建て3月限 18855 -95 19070 19095 18795 （暫定値） <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ シカゴ日経平均先物（ドル建て） <0#NK:> シカゴ日経平均先物（円建て） <0#NIY:> 日経平均先物（大阪取引所） <0#JNI:> 米国株式市場リポート ＮＹ市場サマリー 日本企業ＡＤＲ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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