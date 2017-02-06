〔表〕ＮＹ外為市場＝対ドル／各国通貨相場（6日）

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［６日 ロイター］ - 円 111.71/111.78 ユーロ 1.0749/1.0751 スイスフラン 0.9903/0.9916 英ポンド 1.2469/1.2470 カナダドル 1.3080/1.3084 オーストラリアド 0.7657/0.7662 ル ニュージーランド 0.7318/0.7323 ドル メキシコペソ 20.5557/20.5807 デンマーククロー 6.9164/6.9174 ネ ノルウェークロー 8.2505/8.2535 ネ スウェーデンクロ 8.8223/8.8253 ーナ シンガポールドル 1.4080/1.4087 香港ドル 7.7582/7.7586 インドルピー 67.1700/67.2200
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