8日の国内・海外経済指標と行事予定

(２月８日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １２月国際収支 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（１月中：指定報告機関ベース） 0850 １月貸出・預金動向（日銀） 0850 日銀金融政策決定会合における主な意見（１月３０・３１日分） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1400 １月景気ウオッチャー調査 決算：ソフトバンク、三井物産、富士重、ジャパンディスプレイ ●海外指標など ２月８日（水） 12:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e ◇イベント 04:30 インド：中銀金利発表 08:00 タイ：中銀金利発表 09:55 アイスランド：中銀金利発表 12:00 ポーランド：中銀金利発表 18:00 米財務省１０年債入札 ◇決算予定 米タイム・ワーナ 、米プルデンシャル・フィナンシャル 仏サノフィ、カールスバーグ（デンマーク）、英グラクソ・スミスクライン Ａ・Ｐ・モラー・マークス、スイス・シンジェンタ、ＡＢＢ リオ・ティント