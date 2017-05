UPDATE 1-アジア通貨動向（7日）＝大半が下落、欧州の政治的不透明感受け

(情報を更新しました) [シンガポール 7日 ロイター] - アジア通貨市場では大半の 通貨が下落。フランス大統領選をめぐる懸念などを背景にリスク志向が 後退している。またトレーダーやアナリストによると、一部のアジア通 貨では、今年に入ってからの上昇を受けた利益確定の動きが重しとなっ ている。 台湾ドル は0.2%安の1米ドル=31.003台湾ドル 。前日には約1年7カ月ぶり高値となる30.830台湾ドルに上昇し ていた。 人民元 は0.2%安。 韓国ウォン は0.6%下落し、1ドル=1144.3ウ ォン。前日にはほぼ3カ月ぶり高値を付けていた。ただ、2016年末 の水準からは5.5%上昇している。 ソウルのトレーダーは、海外ファンドによるドル買いもウォンの重 しになっていると指摘した。 仏大統領選を巡るリスクに注目が集まっており、同国の極右政党「 国民戦線」(FN)のマリーヌ・ルペン党首は5日、大統領選で勝利し た場合、自身のみがイスラム原理主義やグローバリゼーションから国民 を守ることができると述べた。FNはフランスをユーロ圏から離脱させ 、欧州連合(EU)加盟に関する国民投票の実施などを視野に入れてい る。 みずほ銀行(シンガポール)の外為ストラテジスト、Chang Wei-Li ang氏は「ルペン氏の政策綱領はユーロ圏からの離脱を呼び掛けるもの だ」とし、「先行き不透明感を高め、またリスクオフムードをやや強め る」との見方を示した。 *0423GMT(日本時間午後1時23分)現在のアジア新興国 通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.81 111.73 -0.07 Sing dlr 1.4137 1.4083 -0.38 Taiwan dlr 31.003 30.943 -0.19 Korean won 1144.30 1137.90 -0.56 Baht 35.04 35.01 -0.07 Peso 49.650 49.690 +0.08 Rupiah 13320 13320 +0.00 Rupee 67.35 67.23 -0.19 Ringgit 4.4345 4.4270 -0.17 Yuan 6.8753 6.8639 -0.17 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 111.81 117.07 +4.70 Sing dlr 1.4137 1.4490 +2.50 Taiwan dlr 31.003 32.279 +4.12 Korean won 1144.30 1207.70 +5.54 Baht 35.04 35.80 +2.19 Peso 49.65 49.72 +0.14 Rupiah 13320 13470 +1.13 Rupee 67.35 67.92 +0.85 Ringgit 4.4345 4.4845 +1.13 Yuan 6.8753 6.9467 +1.04