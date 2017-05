UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債利回り3週間ぶり低水準、成長支援策に懸念

(現物の表を更新しました) [ニューヨーク 7日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 97*04.00 3.0220% 前営業日終値 96*20.00 3.0480% 10年債(指標銘柄) 17時05分 96*18.00 2.3967% 前営業日終値 96*13.50 2.4130% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*03.75 1.8502% 前営業日終値 100*03.25 1.8540% 2年債(指標銘柄) 16時15分 99*29.25 1.1690% 前営業日終値 99*30.00 1.1570% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3 152*06.00 151*17.00 月限 Tノート先物3 125*03.50 124*30.00 月限 米金融・債券市場は、国債利回りが約3週間ぶりの水準に低下した。トランプ政権の成長支援策が後回 しになる可能性に対し懸念が根強い。 10年債利回りは一時2.37%と、1月18日以来の低水準を記録した。 前日に50日移動平均を下回り、この日も一段と下がった。下押し圧力が強まり、荒い値動きを示して いた相場の方向性が決まったと、アナリストらは指摘する。価格は直近で6/32高、利回りは2.39% 。 他の国債利回りも、おおむね1月中旬以来の低水準をつけた。2年債利回りは一時、1月1 7日以来の低水準を記録した。直近で価格がほぼ変わらず、利回りは1.17%。 240億ドルの3年債入札は堅調な結果となり、最高落札利回りは1.423%だった。 同結果を受け、3年債価格は上昇し、利回りは低下。利回りは直近で1.416%。 LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 31.50 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 25.75 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 9.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -7.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -41.00 (-0.50)