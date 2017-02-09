再送-9日の国内・海外経済指標と行事予定

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(海外指標の一部を修正して再送します。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １月マネーストック（日銀） 0850 １２月機械受注 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 0900 衆議院予算委員会 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1030 中曽日銀副総裁講演（高知） 1030 ３０年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ３０年利付国債の入札結果 1400 中曽日銀副総裁会見（高知） 1500 １月工作機械受注 1515 ３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 決算：日産自、東レ、マクドナルド、ヤマハ発、資生堂 ●海外指標など ２月９日（木） 07:00 独：貿易収支（連邦統計庁） Dec 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 15:00 米：卸売在庫（商務省） Dec ◇イベント 20:00 ＮＺ：中銀金利発表 08:00 フィリピン：中銀金利発表 08:15 ロウ豪中銀総裁が夕食会で講演 14:10 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 16:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 18:00 米財務省３０年債入札 18:10 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 18:30 カーニー英中銀総裁が講演 19:00 メキシコ：中銀金利発表 メイ英首相、イタリアのジェンティローニ首相と会談（ロンドン） メルケル独首相、ドラギＥＣＢ総裁と会談（ベルリン） ◇決算予定 米ツイッター、バイアコム、ヤム・ブランズ、コカ・コーラ 、ニューズ 仏ソシエテ・ジェネラル、独コメルツ銀行、独ティッセンクルップ 伊モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ（モンテ・パスキ）、ウニクレディト 仏トタル、チューリッヒ保険（スイス）、仏ペルノ・リカール ◇休場 マレーシア
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