〔マーケットアイ〕金利：国債先物は安寄り後に持ち直す、日銀の主な意見で安心感も

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＜０９：１０＞ 国債先物は安寄り後に持ち直す、日銀の主な意見で安心感も
国債先物中心限月３月限は前営業日比４銭安の１４９円６２銭と小反落で寄り付いた。寄り直後に１４９円６１銭に下落した後に持ち直し、小幅高水準まで買われた。朝方は円高の流れにいったん歯止めがかかり、売りが先行したが、日銀が午前８時５０分に発表した１月金融政策決定会合の主な意見で、「短期金利をマイナス０．１％、１０年物国債金利を０％程度に維持する形で、イールドカーブ・コントロールを続けるべきである」と現行の政策を確認したことで、買い安心感が広がり、買い戻しが入った。
市場では、１月会合の主な意見について「会合終了後の総裁会見でほとんど言及がなかった現行の政策・金融調節方針を確認することができた。円債市場に出ていた日銀政策に対する過度な不安や警戒を和らげる内容だった」（証券）との声が出ている。
現物市場は出合い薄。取引開始直後に出ていた超長期ゾーンの売り気配も、主な意見公表を受けて、いったん引いた。
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