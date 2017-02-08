新規上場日程一覧（8日現在） 「マクロミル」

* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧になれます。 注）所属部が未定の場合は取引所名 取引所略称は以下の通り Ｔ１：東証１部 Ｔ２：東証２部 Ｔ：東証（１部か２部かは未定） ＪＱ：ジャスダック ＴＭ：マザーズ ＴＲ：ＲＥＩＴＴＰ：ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ Ｎ１：名証１部 Ｎ２： 名証２部 ＮＣ：セントレックス Ｆ：福証 ＦＱ：Ｑ－Ｂｏａｒｄ Ｓ：札証 ＳＡ：アンビシャス 市場 社名 コード 単 上場 公募・売り出し（追加） 仮条件 公開価 主幹事 位 日 格 ＪＱ・Ｎ 安江工務店 100 2/10 28万株・21.02万株(7.35万株) 1130─1250 1250 東海東京 ２ ＪＱ 日宣 100 2/16 20万株・5万株(3.75万株) 1540─1600 1600 大和 ＴＭ ユナイテッド＆コレクティ 100 2/23 22.85万株・3万株(3.87万株) 1400─1620 2/15 日興 ブ ＴＭ レノバ 100 2/23 65万株・56万株(18.15万株) 660─750 2/15 大和 ＳＡ フュージョン 100 2/23 12万株・4万株（なし） 1000─1140 2/13 岡三 ＴＰ やまぜんホームズ 100 3/3 フィリップ ＴＭ ロコンド 100 3/7 92.4万株・65.17万株(23.63万株) 2/16 2/24 野村 ＴＭ ピーバンドットコム 100 3/9 15万株・65万株(6万株) 2/17 2/28 ＳＢＩ Ｔ マクロミル 100 3/22 48.78万株・2501.72万株(181.85万 3/5 3/13 三菱Ｕモル・大 株) 和 ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 市場 社名 コード 上場 既上場市場 日 Ｔ１ ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 2/17 ＴＭ