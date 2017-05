UPDATE 1-アジア通貨動向（8日）＝小動きだが、総じて堅調

(内容を追加しました) [シンガポール 8日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半 のアジア通貨が対ドルで前日とほぼ変わらず、あるいは前日の下げから 小幅に反発している。 前日には、欧州の政治リスクへの懸念や中国外貨準備高の減少を受 けて売られていた。 韓国ウォンの対ドル相場は0.1%高の1143.08 ウォン。7日には0.5%下落し、6日につけた3カ月ぶり高値の11 35.6ウォンから大きく押し戻されていた。 インドルピーは0.1%高の67.32ルピー。目先の焦 点はきょう予定されるインド準備銀行(中央銀行)の金利決定。 先週実施されたロイター調査によると、エコノミスト46人中28 人は中銀がレポレートを6.0%に25ベーシスポイント (bp)引き下げると予想。2人は50bpの利下げを予想した。 台湾ドルは0.1%安の31.078台湾ドル。6日には 19カ月ぶり高値の30.83台湾ドルをつけていた。 中国人民元は0.1%高の6.8810元。午前には、 3週間ぶり安値の6.8916元をつける場面もあった。 7日発表された1月末の中国外貨準備高は2兆9980億ドルとな り、12月末から123億ドル減少し、2011年2月以降初めて3兆 ドルを割り込んだ。ロイターがまとめたエコノミスト予想は105億ド ルの減少だった。 人民元は発表を受けて下落したが、年初からはなお1%近く上昇し ている。 0510GMT(日本時間午後2時10分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0510 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.27 112.40 +0.12 Sing dlr 1.4167 1.4180 +0.09 Taiwan dlr 31.078 31.048 -0.10 Korean won 1143.08 1144.30 +0.11 Baht 35.03 35.04 +0.02 Peso 49.770 49.780 +0.02 Rupiah 13325 13324 -0.01 Rupee 67.32 67.41 +0.13 Ringgit 4.4380 4.4340 -0.09 Yuan 6.8810 6.8861 +0.07 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 112.27 117.07 +4.28 Sing dlr 1.4167 1.4490 +2.28 Taiwan dlr 31.078 32.279 +3.86 Korean won 1143.08 1207.70 +5.65 Baht 35.03 35.80 +2.20 Peso 49.77 49.72 -0.10 Rupiah 13325 13470 +1.09 Rupee 67.32 67.92 +0.89 Ringgit 4.4380 4.4845 +1.05 Yuan 6.8810 6.9467 +0.95