UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り数週間ぶり低水準、不透明感やテクニカルな買いで

(現物の表を更新しました) [ニューヨーク 8日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 98*18.00 2.9477% 前営業日終値 97*06.00 3.0190% 10年債(指標銘柄) 17時05分 97*01.50 2.3400% 前営業日終値 96*20.00 2.3890% 5年債(指標銘柄) 17時04分 100*10.75 1.8041% 前営業日終値 100*04.75 1.8440% 2年債(指標銘柄) 16時42分 99*30.75 1.1450% 前営業日終値 99*29.25 1.1690% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3 153*09.00 152*06.00 月限 Tノート先物3 125*11.50 125*03.50 月限 米金融・債券市場は、国債利回りが数週間ぶりの水準に低下した。トランプ新政権や欧州情勢をめぐる 不透明感を背景にした安全資産需要や、テクニカルな買いが追い風となった。 5年債利回りが、昨年12月8日以来の低水準をつけた。 7・10・30年債利回りも、1月中旬以来の水準に低下した。 アナリストらによると、米利上げ回数や、トランプ政権の財政刺激策・減税への期待後退に伴い、債券 買いが今週加速した。 欧州政治をめぐる不透明感も、海外勢がより高い利回りを求めて米国債を買う動きにつながっている。 エバコアISIのストラテジスト、スタン・シプリー氏は、10年債利回りが50日移動平均や、複数 の主要なテクニカル水準を割り込み、債券買いが加速したとも指摘する。 10年債入札が低調だったことを受け、利回りが下げ幅を縮小する場面もあった。 終盤の取引で、10年債価格が9/32高、利回りは2.358%。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 30.25 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 22.25 (-3.25) U.S. 5-year dollar swap spread 8.50 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread -8.75 (-1.75) U.S. 30-year dollar swap spread -42.75 (-1.75)