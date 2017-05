UPDATE 1-アジア通貨動向（9日）＝堅調、インドネシアルピアは4週間ぶり高値

(内容を追加しました) [シンガポール 9日 ロイター] - アジア新興国通貨は、おおむね堅調。インド ネシアルピアは、ムーディーズの格付け見通し変更を受けて4週間ぶり高値を記録 した。 ムーディーズは、インドネシアの格付け見通しを「安定的」から「ポジティブ」に変 更した。これを受け、ルピアはドルに対して1月12日以来の高値を付けた。 韓国ウォンも上昇。ただ、日米首脳会談を前に、狭いレンジ内の取引となった。 日米首脳会談は今後の円相場を左右する可能性があり、その影響は、韓国ウォンなど のアジア通貨にも及ぶとみられている。 0753GMT(日本時間午後4時53分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0753 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.36 111.93 -0.38 Sing dlr 1.4166 1.4168 +0.01 Taiwan dlr 31.041 31.128 +0.28 Korean won 1145.71 1147.20 +0.13 Baht 35.01 35.05 +0.11 Peso 49.910 49.870 -0.08 Rupiah 13310 13320 +0.08 Rupee 67.03 67.19 +0.24 Ringgit 4.4370 4.4370 +0.00 Yuan 6.8655 6.8715 +0.09 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 112.36 117.07 +4.19 Sing dlr 1.4166 1.4490 +2.29 Taiwan dlr 31.041 32.279 +3.99 Korean won 1145.71 1207.70 +5.41 Baht 35.01 35.80 +2.27 Peso 49.91 49.72 -0.38 Rupiah 13310 13470 +1.20 Rupee 67.03 67.92 +1.33 Ringgit 4.4370 4.4845 +1.07 Yuan 6.8655 6.9467 +1.18