米金融・債券市場＝国債利回り上昇、トランプ氏提案公表表明受け

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［ニューヨーク ９日 ロイター］ - 米東部時間 価格 利回り コード ３０年債（指標銘 15時32分 97*08.50 3.0147% 柄） 前営業日終 98*10.00 2.9610% 値 1０年債（指標銘柄 15時31分 98*21.50 2.4002% ） 前営業日終 99*06.38 2.3400% 値 ５年債（指標銘柄 15時32分 100*00.50 1.8717% ） 前営業日終 100*09.00 1.8160% 値 ２年債（指標銘柄 15時21分 99*28.25 1.1852% ） 前営業日終 99*30.00 1.1570% 値 清算値 前日終値 コード Ｔボンド先物3 152*06.00 153*09.00 月限 Ｔノート先物3 124*29.50 125*11.50 月限 米金融・債券市場は、国債利回りが上昇した。トランプ大統領が税制改革で「驚くべ き」提案を公表すると表明し、楽観的な見方が広がった。 ＜ドル・スワップ・スプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 30.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 22.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 8.25 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -8.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -43.25 (-0.50)
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