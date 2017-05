UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債利回り上昇、税制改革めぐるトランプ発言受け

(現物の表を更新しました) [ニューヨーク 9日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 97*12.00 3.0090% 前営業日終値 98*10.00 2.9610% 10年債(指標銘柄) 16時59分 98*22.50 2.3966% 前営業日終値 99*06.38 2.3400% 5年債(指標銘柄) 16時59分 100*01.00 1.8683% 前営業日終値 100*09.00 1.8160% 2年債(指標銘柄) 16時12分 99*28.50 1.1812% 前営業日終値 99*30.00 1.1570% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3 152*06.00 153*09.00 月限 Tノート先物3 124*29.50 125*11.50 月限 米金融・債券市場では国債利回りが上昇。トランプ大統領が税制改革で「驚くべき」提案を公表すると 表明し、市場に楽観的な見方が広がった。 このところ、国債価格の上昇が行き過ぎた可能性があるとの見方もあり一段と売られた。 市場関係者の1人によると、トランプ政権の税関連提案は年内のまだ先との見方が大勢だった。こうし た予想を背景に、米国株などの高リスク資産を売って、米国債といった低リスク資産を買う動きにつながっ ていたという。このためきょうのトランプ発言が「やや驚きをもって受け止められた」という。 10年債価格が16/32安。利回りは2.393%と前日終盤の水準から5ベーシスポ イント(bp)超上昇した。 30年債価格が1─2/32安。利回りは3.017%と、前日水準からこちらも5bp 超上昇した。 減税などの財政刺激策が、インフレ率を押し上げるとの見方が広がり、インフレ期待により敏感とされ る長期国債が売りを主導した。 150億ドルの30年債入札の影響はほとんどみられなかった。アナリストは入札結果について、おお むね底堅かったが特筆すべきほどの需要はなかったと指摘した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 30.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 22.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 8.25 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -8.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -43.25 (-0.50)