13日の国内・海外経済指標と行事予定

(２月１３日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １０─１２月期ＧＤＰ速報 1500 １月投信概況 決算：キリンＨＤ、サッポロＨＤ、サントリー食品、パイオニア、ニコン ●海外指標など ２月１３日（月） 13~20Feb 02:00 中国：対中国海外直接投資（商務省） Jan 13~20Feb 10:00 独：景気期待指数（ＺＥＷ） Feb ◇イベント 米・カナダ首脳会談（ワシントン） １月中国自動車販売（汽車工業協会） ＯＰＥＣ月報 ◇休場 タイ