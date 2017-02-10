UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（10日）＝2本、31億3957万円

(設定額を追加しました) ファンド名 グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり） 運用会社 三井住友アセットマネジメント 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 ＳＭＢＣ日興証券、ＳＭＢＣフレンド証券、ＳＢＩ証券、香川証券、ごう ぎん証券、静銀ティーエム証券、第四証券、髙木証券、東洋証券、八十二 証券、浜銀ＴＴ証券、百五証券、ひろぎんウツミ屋証券、水戸証券、楽天 証券 ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信＜愛称： 日経高配当株５０ＥＴＦ＞ 運用会社 野村アセットマネジメント 設定上限額 ５０億円（自己設定） 設定額 ３１億３８５７万円 販売会社 野村証券、ＳＭＢＣ日興証券