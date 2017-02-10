［東京 １０日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Friday, 10 February, 2017 ●海外● ◇イベント 00:30 豪中銀金融政策報告 10:00 ワイトマン独連銀総裁が講演（独ハンブルク） 日米首脳会談（ワシントン）
◇決算予定 仏ルノー、欧州アルセロール・ミタル 印マヒンドラ＆マヒンドラ
Saturday, 11 February, 2017
12:40 フィッシャーＦＲＢ副議長が「金融政策のプロセス」について講演（英コベントリー）
Sunday, 12 February, 2017
ドイツ大統領選
Monday, 13 February, 2017 1500 日本：１月投信概況
●海外● ◇イベント １月中国自動車販売（汽車工業協会）
◇休場 タイ
Tuesday, 14 February, 2017 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1030 日本：５年利付国債の入札発行 1245 日本：５年利付国債の入札結果 1300 日本：１月マンション発売（不動産経研） 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 13:50 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演 15:00 イエレン米ＦＲＢ議長、上院銀行委員会で証言 18:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論会に参加 18:15 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 "Crisis, Recession and Recovery"
Wednesday, 15 February, 2017 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果
●海外● ◇イベント 15:00 イエレン米ＦＲＢ議長、米下院金融サービス委員会で証言 17:45 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 スウェーデン：中銀金利発表 米イスラエル首脳会談 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が昼食会で講演
Thursday, 16 February, 2017 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：２０年利付国債（２月債）の発行予定額等 1030 日本：流動性供給入札 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：流動性供給入札結果 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄
●海外● ◇イベント 10:00 インドネシア：中銀金利発表 12:30 ＥＣＢ理事会議事要旨 16:00 米財務省変動利付２年・２年・５年・７年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札
Sunday, 19 February, 2017
01:15 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演（シンガポール）
"View From the Federal Reserve"
Monday, 20 February, 2017 1400 １月粗鋼生産速報（鉄連）
●海外● ◇イベント ユーロ圏財務相会合
◇休場 米国（プレジデンツデー）
Tuesday, 21 February, 2017
●海外● ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事要旨 18:00 米財務省２年債入札 ＥＵ財務相理事会
Wednesday, 22 February, 2017
●海外● ◇イベント 22:30 ロウ豪中銀総裁が講演 17:00 ブラジル：中銀金利発表 18:00 米財務省変動利付２年・５年債入札 19:00 １月３１－２月１日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表
Thursday, 23 February, 2017 0850 １月企業向けサービス価格指数（日銀） 1430 鉄連会長会見
●海外● ◇イベント 13:35 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演
"Looking Back on 10 Years at the Federal Reserve Bank of Atlanta" 18:00 米財務省７年債入札 ロウ豪中銀総裁が下院経済委員会に出席
Friday, 24 February, 2017
●海外● ◇イベント リオのカーニバル（２８日まで）
◇休場 インド（ヒンズー教の祭典）
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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