新規上場日程一覧（10日現在） 「ファイズ」

* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧になれます。 注）所属部が未定の場合は取引所名 取引所略称は以下の通り Ｔ１：東証１部 Ｔ２：東証２部 Ｔ：東証（１部か２部かは未定） ＪＱ：ジャスダック ＴＭ：マザーズ ＴＲ：ＲＥＩＴＴＰ：ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ Ｎ１：名証１部 Ｎ２： 名証２部 ＮＣ：セントレックス Ｆ：福証 ＦＱ：Ｑ－Ｂｏａｒｄ Ｓ：札証 ＳＡ：アンビシャス 市場 社名 コード 単位 上場日 公募・売り出し（追加） 仮条件 公開 主幹事 価格 ＪＱ 日宣 100 2/16 20万株・5万株(3.75万株) 1540─1600 1600 大和 ＴＭ ユナイテッド＆コレクティ 100 2/23 22.85万株・3万株(3.87万株) 1400─1620 2/15 日興 ブ ＴＭ レノバ 100 2/23 65万株・56万株(18.15万株) 660─750 2/15 大和 ＳＡ フュージョン 100 2/23 12万株・4万株（なし） 1000─1140 2/13 岡三 ＴＰ やまぜんホームズ 100 3/3 フィリップ ＴＭ ロコンド 100 3/7 92.4万株・65.17万株(23.63万株) 2/16 2/24 野村 ＴＭ ピーバンドットコム 100 3/9 15万株・65万株(6万株) 2/17 2/28 ＳＢＩ ＴＭ ファイズ 100 3/15 30万株・25万株(8.25万株) 2/24 3/7 大和 Ｔ マクロミル 100 3/22 48.78万株・2501.72万株(181.85万 3/5 3/13 三菱Ｕモル、大 株) 和 ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 市場 社名 コード 上場 既上場市 日 場 Ｔ１ ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 2/17 ＴＭ