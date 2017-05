UPDATE 1-アジア通貨動向（10日）＝下落、米大統領の税制改革表明で

(内容を追加しました) [シンガポール 10日 ロイター] - アジア新興国通貨は下落した。トランプ米 大統領が税制改革に関して抜本的な提案を発表する考えを示したことで、米ドルが上昇し たことが背景。 ただ、発表された1月の中国貿易統計が予想より堅調だったことで、下げは抑えられ ている。 韓国ウォンは0.4%安で1ドル=1150.03ウォン。一時は2月1 日以来の安値となる1154.5ウォンまで下落した。 きょうの日米首脳会談は円相場を左右する可能性があり、ウォンなど他のアジア通貨 にも影響が及ぶとみられている。 マレーシアリンギは0.2%安。 人民元は下落。 ホワイトハウスは9日、トランプ大統領が中国の習近平国家主席との電話会談で「1 つの中国」政策の尊重を表明したと発表した。 ただトレーダーによると、10日の人民元の取引は比較的静かで、貿易統計も大きく 影響しなかった。 0612GMT(日本時間午後3時12分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0612 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.74 113.26 -0.43 Sing dlr 1.4213 1.4206 -0.05 Taiwan dlr 31.083 31.046 -0.12 Korean won 1150.30 1145.80 -0.39 Baht 35.05 35.00 -0.14 Peso 49.910 49.870 -0.08 Rupiah 13310 13300 -0.08 Rupee 66.93 66.85 -0.11 Ringgit 4.4440 4.4370 -0.16 Yuan 6.8779 6.8675 -0.15 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.74 117.07 +2.93 Sing dlr 1.4213 1.4490 +1.95 Taiwan dlr 31.083 32.279 +3.85 Korean won 1150.30 1207.70 +4.99 Baht 35.05 35.80 +2.15 Peso 49.91 49.72 -0.38 Rupiah 13310 13470 +1.20 Rupee 66.93 67.92 +1.49 Ringgit 4.4440 4.4845 +0.91 Yuan 6.8779 6.9467 +1.00