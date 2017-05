米金融・債券市場＝利回り小幅上昇、予想上回る輸入物価指数受け

[ニューヨーク 10日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時04分 99*28.50 3.0056% 前営業日終値 99*25.63 3.0100% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*19.00 2.4091% 前営業日終値 98*22.50 2.3970% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*30.25 1.8865% 前営業日終値 100*00.75 1.8700% 2年債(指標銘柄) 16時56分 99*27.75 1.1936% 前営業日終値 99*28.25 1.1850% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 151*29.00 152*06.00 Tノート先物3月限 124*25.00 124*29.50 米金融・債券市場は、国債利回りが小幅上昇。朝方発表された米輸入物価指数が市場 予想を上回る伸びとなったことが材料視された。利回りが心理的に重要となる水準に近付 く中テクニカルな動きが優勢となり、終日狭いレンジでの取引となった。 この日は安倍晋三首相とトランプ米大統領がホワイトハウスで会談したものの、相場 を動かすようなニュースは伝わらなかった。 1月の米輸入物価指数が前月比0.4%上昇と、予想の0.2%上昇を上回り、イン フレ高進の可能性を示唆したことを受け、国債利回りは上昇。ただ、その後に発表された 2月のミシガン大消費者信頼感指数が前月から低下し、予想を下回ったことを受け、利回 りは上げ幅を縮小した。 終盤の取引で指標10年債は3/32安、利回りは2.41%。利回り は輸入物価指数発表直後、2.43%に上昇した。 TDセキュリティーズの金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は「次 の一手が見えず、われわれは新たな手がかりが出てくるのを待っている状況だ。極めて厳 しい投資環境となっている」と語った。 国債利回りはこの日は上昇したものの、週足では小幅低下する見通し。今週はトラン プ大統領の税制改革および欧州諸国での選挙をめぐる不透明性から米債への逃避買いが膨 らんでいた。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 30.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 22.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 8.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -7.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -42.00 (+0.25)