14日の国内・海外経済指標と行事予定

Markets |
(2月14日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0820 閣議、閣議後会見 0855 衆院予算委員会 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1030 ５年利付国債の入札発行 1245 ５年利付国債の入札結果 1300 １月マンション発売（不動産経済研究所） 1330 １２月鉱工業生産確報 1330 経済同友会代表幹事会見 1515 ５年利付国債の第II非価格競争入札結果 1600 東芝が原子力事業損失などで会見 1740 働き方改革実現会議 決算：東芝、サントリーＨＤ、電通、日本郵政、ゆうちょ銀、かんぽ生命 ●海外指標など １４日（火） 01:30 中国：ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Jan 06:30 インド：ＷＰＩ Jan 07:00 独：ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） Q4 07:00 独：消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Jan 09:00 イタリア：ＧＤＰ速報値 Q4 09:30 英：消費者物価指数（国立統計局） Jan 09:30 英：生産者物価指数（国立統計局） Jan 10:00 ユーロ圏：ＧＤＰ改定値（統計局） Q4 10:00 独：景気期待指数（ＺＥＷ） Feb 10:00 ユーロ圏：鉱工業生産（統計局） Dec 11:00 米：中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Jan 13:30 米：卸売物価指数（労働省） Jan 13:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e ◇イベント 13:50 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演 15:00 イエレン米ＦＲＢ議長、上院銀行委員会で証言 18:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論会に参加 18:15 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 "Crisis, Recession and Recover y" ◇決算予定 タタ・モーターズ、 ＴモバイルＵＳ、仏ミシュラン
私たちの行動規範: トムソン・ロイター「信頼の原則」
- ロイターをフォローする
編集長のおすすめ
注目のキーワード
トランプ離れが招く円高
米議会の離反でトランプ政権が再び｢外弁慶｣化すれば、米景気減速懸念と合わさって円高が進みかねないと大和証券の亀岡裕次氏は分析。 記事の全文
ＥＣＢ政策正常化のハードル
欧州中銀（ＥＣＢ）が来年後半に量的緩和を停止できたとしても、政策金利引き上げには不透明性が残ると野村総研の井上哲也氏は指摘。 記事の全文