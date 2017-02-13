14日の国内・海外経済指標と行事予定

(2月14日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0820 閣議、閣議後会見 0855 衆院予算委員会 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1030 ５年利付国債の入札発行 1245 ５年利付国債の入札結果 1300 １月マンション発売（不動産経済研究所） 1330 １２月鉱工業生産確報 1330 経済同友会代表幹事会見 1515 ５年利付国債の第II非価格競争入札結果 1600 東芝が原子力事業損失などで会見 1740 働き方改革実現会議 決算：東芝、サントリーＨＤ、電通、日本郵政、ゆうちょ銀、かんぽ生命 ●海外指標など １４日（火） 01:30 中国：ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Jan 06:30 インド：ＷＰＩ Jan 07:00 独：ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） Q4 07:00 独：消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Jan 09:00 イタリア：ＧＤＰ速報値 Q4 09:30 英：消費者物価指数（国立統計局） Jan 09:30 英：生産者物価指数（国立統計局） Jan 10:00 ユーロ圏：ＧＤＰ改定値（統計局） Q4 10:00 独：景気期待指数（ＺＥＷ） Feb 10:00 ユーロ圏：鉱工業生産（統計局） Dec 11:00 米：中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Jan 13:30 米：卸売物価指数（労働省） Jan 13:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e ◇イベント 13:50 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演 15:00 イエレン米ＦＲＢ議長、上院銀行委員会で証言 18:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論会に参加 18:15 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 "Crisis, Recession and Recover y" ◇決算予定 タタ・モーターズ、 ＴモバイルＵＳ、仏ミシュラン