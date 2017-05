UPDATE 1-アジア通貨動向（13日）＝総じて小幅安、日米首脳会談受けたドル高で

(内容を更新しました。) [シンガポール 13日 ロイター] - 大半のアジア新興国通貨は対ドルで小幅安 。注目された週末の日米首脳会談が波乱なく終了し、市場に安心感が広がったことによる ドル高が背景にある。 米ドルは対円で上昇し、ドル指数は約0.2%上昇。 シンガポールドルと韓国ウォンは対米ドルで0.1%安、フィリ ピンペソは対米ドルで0.2%下落した。 ただ、アジア新興国通貨の変動は小幅にとどまっている。市場は、14━15日に予 定されるイエレン米連邦準備理事会(FRB)議長の議会証言や、トランプ米大統領によ る税制改革の具体策の発表を待っているとみられる。 0356GMT(日本時間午後0時56分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0 356 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.90 113.19 -0.62 Sing dlr 1.4238 1.4220 -0.13 Taiwan dlr 31.009 31.051 +0.14 Korean won 1151.61 1150.60 -0.09 Baht 35.05 35.07 +0.05 Peso 49.945 49.860 -0.17 Rupiah 13327 13315 -0.09 Rupee 66.97 66.89 -0.13 Ringgit 4.4470 4.4420 -0.11 Yuan 6.8832 6.8775 -0.08 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.90 117.07 +2.78 Sing dlr 1.4238 1.4490 +1.77 Taiwan dlr 31.009 32.279 +4.10 Korean won 1151.61 1207.70 +4.87 Baht 35.05 35.80 +2.14 Peso 49.95 49.72 -0.45 Rupiah 13327 13470 +1.07 Rupee 66.97 67.92 +1.41 Ringgit 4.4470 4.4845 +0.84 Yuan 6.8832 6.9467 +0.92