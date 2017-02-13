アジア株式市場サマリー（13日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［１３日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2078.65 +3.57 +0.17 2074.94 2078.66 2070.36 前営業日終値 2075.08 台湾 加権指数 9710.32 +44.73 +0.46 9690.39 9711.43 9681.10 前営業日終値 9665.59 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳ 5760.688 +40.079 +0.70 5720.600 5764.100 5720.600 Ｘ指数 前営業日終値 5720.610
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