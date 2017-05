米金融・債券市場＝利回り上昇、イエレン米ＦＲＢ議長の議会証言待ち

[ニューヨーク 13日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 15時23分 99*13.50 3.0295% 柄) 前営業日終 99*25.00 3.0110% 値 10年債(指標銘柄 15時18分 98*12.50 2.4323% ) 前営業日終 98*19.00 2.4090% 値 5年債(指標銘柄 15時13分 99*27.00 1.9081% ) 前営業日終 99*30.25 1.8870% 値 2年債(指標銘柄 14時58分 99*27.25 1.2017% ) 前営業日終 99*27.50 1.1980% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 151*12.00 151*29.00 限 Tノート先物3月 124*19.00 124*25.00 限 米金融・債券市場では、国債利回りが上昇した。株高で安全資産とされる国債の投資 妙味が薄れたほか、投資家は利上げ時期の手掛かりを得ようと、今週行なわれるイエレン 米連邦準備理事会(FRB)議長の議会証言に注目している。 イエレンFRB議長は14日に上院銀行委員会、15日には下院金融サービス委員会 で、金融政策に関し半期に一度の証言を行う。 午後の取引で、指標10年債は7/32安。利回りは2.43%と、前 週末の2.41%から上昇した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 31.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 23.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 8.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -7.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -41.00 (+0.50)