UPDATE 2-米金融・債券市場＝利回り上昇、イエレン米ＦＲＢ議長の議会証言待ち

(レートを更新しました) [ニューヨーク 13日 ロイター] - 30年債(指標銘柄 17時05分 99*12.50 3.0311% ) 前営業日終値 99*25.00 3.0110% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*11.50 2.4358% 前営業日終値 98*19.00 2.4090% 5年債(指標銘柄) 17時04分 99*26.00 1.9147% 前営業日終値 99*30.25 1.8870% 2年債(指標銘柄) 16時32分 99*27.00 1.2058% 前営業日終値 99*27.50 1.1980% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 151*12.00 151*29.00 限 Tノート先物3月 124*19.00 124*25.00 限 米金融・債券市場では、国債利回りが上昇した。株高で安全資産とされる国債の投資 妙味が薄れたほか、投資家は利上げ時期の手掛かりを得ようと、今週行なわれるイエレン 米連邦準備理事会(FRB)議長の議会証言に注目している。 イエレンFRB議長は14日に上院銀行委員会、15日には下院金融サービス委員会 で、金融政策に関し半期に一度の証言を行う。 午後の取引で、指標10年債は7/32安。利回りは2.43%と、前 週末の2.41%から上昇した。 1月の米雇用統計で、賃金の伸びが鈍ったことで、3月の米利上げ観測は後退してい る。CMEグループのフェドウオッチによると、米短期金利先物が織り込む3月利上げの 確率は18%となっている。 だがキャンター・フィッツジェラルドの金利ストラテジスト、ジャスティン・レデラ ー氏は「イエレン議長が何らかのタカ派発言を行えば、当然3月利上げを信じる理由が出 てくる」と話す。 フィッシャーFRB副議長は11日、トランプ米政権の財政政策をめぐってはかなり の不確実性が存在するとの認識を示したが、FRBは完全雇用と物価安定という責務達成 を忠実に目指していくと述べた。 今週は議会証言に加え、インフレ、小売売上高、製造業統計の発表も注目材料だ。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 31.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 23.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 8.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -7.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -41.00 (+0.50)