15日の国内・海外経済指標と行事予定

(２月１５日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0900 衆議院財務金融委員会 1000 参議院本会議 1020 国庫短期証券の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1330 トヨタ新型「プリウスＰＨＶ」発表会 1430 日証協会長会見 1600 １月訪日外国人客数（政府観光局） 1715 経済財政諮問会議 ●海外指標など １５日（水） 09:30 英：ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） Dec 10:00 ユーロ圏：貿易収支（統計局） Dec 12:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:30 米：小売売上高（商務省） Jan 13:30 米：ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Feb 13:30 米：消費者物価指数（労働省） Jan 14:15 米：鉱工業生産（ＦＲＢ） Jan 15:00 米：企業在庫（商務省） Dec 15:00 米：住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Feb 21:00 米：対米証券投資（財務省） Dec ◇イベント 08:30 スウェーデン：中銀金利発表 15:00 イエレン米ＦＲＢ議長、米下院金融サービス委員会で証言 17:45 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 米イスラエル首脳会談 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が昼食会で講演 ＥＣＢ理事会（金利決定なし） ◇決算予定 仏クレディ・アグリコル 米ペプシコ、シスコシステムズ、アプライドマテリアルズ 台湾エイスース