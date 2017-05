UPDATE 1-アジア通貨動向（14日）＝上昇、米大統領補佐官の辞任受けドル下落

(内容を更新しました) [14日 ロイター] - 大半のアジア新興国通貨は対ドルで上昇。フリン米大統領 補佐官(国家安全保障担当)が辞任したことを受けてドルが下落した。 韓国ウォンは1.2%の大幅高。国内の輸出業者がドル売りを加速したほ か、為替取引業者によると、海外ファンドのドル売りも支援したという。 台湾ドルも上昇し、2015年6月以来の高値を付けた。 シンガポールドルは0.4%上昇し、タイバーツも0.3%高。 コモンウェルス銀行のアジア通貨ストラテジストは、フリン大統領補佐官の辞任を受 けて、トランプ政権が経済政策を含むすべての公約を実行できるかどうかについて懸念が 強まったと指摘した。 0655GMT(日本時間午後3時55分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0655 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.29 113.74 +0.39 Sing dlr 1.4174 1.4235 +0.43 Taiwan dlr 30.835 31.030 +0.63 Korean won 1137.05 1152.00 +1.31 Baht 34.97 35.07 +0.29 Peso 49.865 49.920 +0.11 Rupiah 13320 13325 +0.04 Rupee 66.93 67.02 +0.13 Ringgit 4.4450 4.4470 +0.04 Yuan 6.8723 6.8780 +0.08 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.29 117.07 +3.34 Sing dlr 1.4174 1.4490 +2.23 Taiwan dlr 30.835 32.279 +4.68 Korean won 1137.05 1207.70 +6.21 Baht 34.97 35.80 +2.39 Peso 49.87 49.72 -0.29 Rupiah 13320 13470 +1.13 Rupee 66.93 67.92 +1.48 Ringgit 4.4450 4.4845 +0.89 Yuan 6.8723 6.9467 +1.08