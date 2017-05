米金融・債券市場＝国債利回り急上昇、イエレンＦＲＢ議長発言受け

[ニューヨーク 14日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 15時32分 98*24.00 3.0640% ) 前営業日終 99*10.50 3.0340% 値 10年債(指標銘柄 15時32分 98*01.00 2.4734% ) 前営業日終 98*12.00 2.4340% 値 5年債(指標銘柄) 15時32分 99*18.50 1.9646% 前営業日終 99*26.50 1.9110% 値 2年債(指標銘柄) 15時17分 99*25.00 1.2383% 前営業日終 99*27.25 1.2020% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3 150*20.00 151*12.00 月限 Tノート先物3 124*07.50 124*19.00 月限 米金融・債券市場は国債利回りが急上昇した。 連邦準備理事会(FRB)のイエレン議長が、利上げを待ち過ぎるのは賢明でないと いう認識を示し、予想よりタカ派色の濃い内容との受け止めが広がった。 終盤の取引で、10年債価格が10/32安。利回りは2.47%とな ったが、一時は2.50%と3日以来1週間超ぶりの水準まで上昇した。 5年債と30年債の利回り曲線はフラット化して、109ベーシスポ イント(bp)と1日以来の低水準となった。 シーポート・グローバル・ホールディングスのマネジング・ディレクター、トム・デ ィガロマ氏は「『緩和措置の解除を待ち過ぎることは賢明ではない』という発言に皆が注 目し、相場が値下がりした」と話す。 発言前の市場の様子について同氏は、イエレン議長がタカ派色を打ち出すのかに確信 が持てず、中期国債を買って、長期国債を売る動きが目立っていたという。 利上げの公算がより大きいとの見方が広がったときに、中期国債はアンダーパフォー ムする傾向があるとされる。 CMEグループのフェドウオッチによると、米金利先物相場で3月利上げ予想確率が 前日の13%から18%、6月利上げ確率は65%から71%にそれぞれ上昇した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 31.75 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 22.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 7.75 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread -7.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -41.25 (-0.25)