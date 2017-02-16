UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（16日）＝10本、2800万円

(設定額を追加しました) ファンド名 ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用） ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用） ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用） ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用） ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用） ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用） ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用） ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用） ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用 ） ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用 ） 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限額 「外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）」、「外国ＲＥＩＴイン デックス（為替ヘッジなし）」各１０００万円（自己設定）、その他のフ ァンド各１００万円（自己設定）。計２８００万円。 設定額 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） 各 １０００万円 その他のファンド 各１００万円 販売会社 大和証券