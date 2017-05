UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格上昇、軟調な株価やＮＹ連銀総裁発言受け

(レートを更新しました) [ニューヨーク 16日 ロイター] - 30年債(指標銘柄 17時05分 99*02.00 3.0479% ) 前営業日終値 98*07.00 3.0920% 10年債(指標銘柄) 17時02分 98*08.50 2.4467% 前営業日終値 97*25.00 2.5020% 5年債(指標銘柄) 17時04分 99*22.75 1.9364% 前営業日終値 99*13.00 2.0010% 2年債(指標銘柄) 17時02分 99*27.00 1.2061% 前営業日終値 99*24.00 1.2550% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3 150*26.00 149*30.00 月限 Tノート先物3 124*14.50 123*31.00 月限 米金融・債券市場は、軟調な株式相場やドル安を背景に安全資産需要が増大し、国債 価格が上昇した。 前日のダドリー・ニューヨーク連銀総裁の発言がハト派的と受け止められ、3月の米 利上げ観測が後退した。 この日は原油安に伴いエネルギー株が売られ、銀行株もさえず、米国株式市場を圧迫 した。 ダドリー総裁は前日、米経済がトレンドを上回るペースで成長し続け、予想通りに財 政政策が景気を刺激すれば、連邦準備理事会(FRB)は今後数カ月に利上げするとの見 通しを示した。市場では、イエレン議長の発言よりハト派的との見方が広がった。 終盤の取引で、10年債価格が17/32高。利回りは2.44%と前 日終盤の2.50%から低下した。 CMEグループのFEDウォッチによると、市場関係者が織り込む3月利上げ確率は 18%となり、前日の31%から下がった。 イエレンFRB議長は14日の議会証言で、予想以上にタカ派色の濃いトーンを打ち 出し、15日公表の消費者物価や小売売上高指標が堅調な内容となっていた。市場関係者 の1人は、これらを背景にここ数日間、市場の利上げ観測が強まっていたと指摘する。 利回りがこのところ上昇していたことから、この日は買いが入りやすかった面もある 。 米財務省が行った70億ドルの30年物インフレ指数連動債(TIPS)入札は控え めな需要を集め、最高落札利回りは0.923%となった。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 35.75 (+2.00) U.S. 3-year dollar swap spread 26.00 (+2.25) U.S. 5-year dollar swap spread 9.25 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread -5.75 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -39.25 (+1.50)