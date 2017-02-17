UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（17日）＝5本、138億9171万円

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(設定額をさらに追加しました) ファンド名 ＵＳバイオ・ベンチャー(限定追加型) 運用会社 ベイビュー・アセット・マネジメント 設定上限額 １００億円 設定額 ２０億８８０８万円 販売会社 ＳＭＢＣ日興証券 ファンド名 ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）２０１７―０２／ （部分為替ヘッジあり）２０１７―０２ 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限額 各１１０億円かつ合計で１１０億円 設定額 為替ヘッジあり１６億９８９３万円／部分為替ヘッジあり１５億９８８６ 万円 販売会社 大和証券 ファンド名 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞ 運用会社 アセットマネジメントＯｎｅ 設定上限額 各１０００億円 設定額 為替ヘッジあり１４億９４８９万円／為替ヘッジなし７０億１０９３万円 販売会社 りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行、ＳＢＩ証券、岡三証券、三 菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、常陽証券、楽天証券、水戸証券
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