［東京 １７日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 17 February, 2017 ●海外● ◇イベント Ｇ２０外相会合（ボン）
Sunday, 19 February, 2017
01:15 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演（シンガポール）
"View From the Federal Reserve"
Monday, 20 February, 2017 1400 １月粗鋼生産速報（鉄連） 1530 経団連会長会見 1600 日本：１月のコンビニ売上高
●海外● ◇イベント ユーロ圏財務相会合 20~27Feb 11:00 トルコ：中銀金利発表
◇休場 米国（プレジデンツデー）
Tuesday, 21 February, 2017 1030 日本：２年利付国債（３月債）の発行予定額等 1030 日本：流動性供給入札 1245 日本：流動性供給入札結果 1400 日本：１月のスーパー売上高 1500 日本：１月の百貨店売上高 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄
●海外● ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事要旨 17:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 18:00 米財務省２年債入札 ＥＵ財務相理事会
◇決算予定 米ホーム・デポ、ウォルマート、 ＢＨＰビリトン、ＨＳＢＣ
Wednesday, 22 February, 2017 1400 日本：１月のショッピングセンター売上高
●海外● ◇イベント 22:30 ロウ豪中銀総裁が講演 17:00 ブラジル：中銀金利発表 18:00 米財務省変動利付２年・５年債入札 19:00 １月３１－２月１日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表
◇決算予定 エアバス、バイエル、ロイズ・バンキング・グループ、バイエル
Thursday, 23 February, 2017 0850 １月企業向けサービス価格指数（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1000 木内日銀審議委員講演（甲府） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 1030 日本：１０年利付国債（３月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 1330 木内日銀審議委員会見（甲府）
1430 鉄連会長会見
1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 01:00 韓国：中銀金利発表 13:35 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演
"Looking Back on 10 Years at the Federal Reserve Bank of Atlanta" 18:00 米財務省７年債入札 ロウ豪中銀総裁が下院経済委員会に出席
◇決算予定 ＰＳＡプジョー・シトロエン、バークレイズ ギャップ、ノードストローム
Friday, 24 February, 2017
●海外● ◇イベント リオのカーニバル（２８日まで）
◇決算予定 ＢＡＳＦ、スタンダード・チャータード銀行、ＲＢＳ
◇休場 インド（ヒンズー教の祭典）
Monday, 27 February, 2017
●海外● ◇イベント 世界最大の携帯見本市「モバイル・ワールド・コングレス２０１７」（バルセロナ、３月２日まで）
◇休場 台湾（振替休日）、ブラジル（カーニバル）
Tuesday, 28 February, 2017
●海外● ◇イベント 23:50 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 トランプ米大統領が上下両院合同会議で演説
◇休場 台湾（平和記念日）、ブラジル（カーニバル）
Wednesday, 01 March, 2017
1030 日本：佐藤日銀審議委員講演（徳島）
1400 日本：佐藤日銀審議委員会見（徳島）
●海外● ◇イベント 15:00 カナダ：中銀金利発表 19:00 米地区連銀経済報告
Thursday, 02 March, 2017 0850 ２月マネタリーベース（日銀）
●海外● ◇イベント 07:00 マレーシア：中銀金利発表 16:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件
Friday, 03 March, 2017
●海外● ◇イベント 15:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁とラッカー米リッチモンド地区連銀総裁、インフレ期待などに関する討論会に出席 17:00 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が昼食会で講演
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
here?
- ロイターをフォローする
編集長のおすすめ
注目のキーワード
トランプ時代、日本の重責
過去４０年余りを振り返り、日本の安全保障を巡る国際情勢がこれほどまで不安定さを増したことはなかったと加藤隆俊元財務官は指摘。 記事の全文
トランプ離れが招く円高
米議会の離反でトランプ政権が再び｢外弁慶｣化すれば、米景気減速懸念と合わさって円高が進みかねないと大和証券の亀岡裕次氏は分析。 記事の全文