再送-新規上場日程一覧（17日現在） 「オロ」

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(ヘッドラインに、きょう上場承認が下りた銘柄名を付け加えました) * IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧になれます。 注）所属部が未定の場合は取引所名 取引所略称は以下の通り Ｔ１：東証１部 Ｔ２：東証２部 Ｔ：東証（１部か２部かは未定） ＪＱ：ジャスダック ＴＭ：マザーズ ＴＲ：ＲＥＩＴ ＴＰ：ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ Ｎ１：名証１部 Ｎ２：名証２部 ＮＣ：セントレックス Ｆ：福証 ＦＱ：Ｑ－Ｂｏａｒｄ Ｓ：札証 ＳＡ：アンビシャス 市場 社名 コード 単位 上場 公募・売り出し（追加） 仮条件 公開価 主幹事 日 格 ＴＭ ユナイテッド＆コレクティブ 100 2/23 22.85万株・3万株(3.87万株) 1400─1620 1620 日興 ＴＭ レノバ 100 2/23 65万株・56万株(18.15万株) 660─750 750 大和 ＳＡ フュージョン 100 2/23 12万株・4万株（なし） 1000─1140 1140 岡三 ＴＰ やまぜんホームズ 100 3/3 フィリップ ＴＭ ロコンド 100 3/7 92.4万株・65.17万株(23.63万株) 1660─1850 2/24 野村 ＴＭ ピーバンドットコム 100 3/9 15万株・65万株(6万株) 1530─1650 2/28 ＳＢＩ ＴＭ ファイズ 100 3/15 30万株・25万株(8.25万株) 2/24 3/7 大和 ＪＱ ほぼ日 100 3/16 25万株・15万株(6万株) 2/24 3/7 みずほ ＴＭ うるる 100 3/16 25万株・102.58万株(19.13万株) 2/27 3/7 野村 ＴＭ ビーグリー 100 3/17 38.47万株・430.99万株(52.32万株) 3/1 3/9 日興 ＴＭ ジャパンエレベーターサービスホールディン 100 3/17 164万株・126万株(43.5万株) 2/28 3/8 野村 グス ＴＭ 力の源ホールディングス 100 3/21 80万株・20万株(15万株) 3/1 3/9 野村 ＴＭ インターネットインフィニティー 100 3/21 13万株・6.5万株(2.9万株) 2/28 3/9 みずほ Ｔ マクロミル 100 3/22 48.78万株・2501.72万株(181.85万株) 3/5 3/13 三菱Ｕモル、大 和 ＴＭ エスキュービズム 100 3/22 10万株・25万株(5.25万株) 3/1 3/10 みずほ Ｔ２ フルテック 100 3/22 60万株・51.92万株(16.78万株) 3/2 3/10 野村 Ｔ２・Ｎ グリーンズ 100 3/23 200万株・240万株(66万株) 3/3 3/13 野村 ２ ＴＭ オロ 100 3/24 100万株・なし(15万株) 3/6 3/14 野村 ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 該当なし
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