UPDATE 1-アジア通貨動向（17日）＝小動き、韓国ウォンは下落

(内容を追加しました) [シンガポール 17日 ロイター] - アジア新興国通貨は、全 般的に小動き。韓国ウォンは下落した。韓国の朴槿恵大統領の親友、崔 順実被告らをめぐる疑惑を調べている特別検察官チームが17日、贈賄 容疑などでサムスン電子副会長の李在鎔(イ・ジェヨン) 容疑者を逮捕したしたことが材料視された。 韓国ウォンは0.3%下落。 他のアジア通貨は全般的に小幅な値動きに留まり、インドネシアル ピアとマレーシアリンギはともに、0.1%下落。台湾ド ルは0.1%高。 シンガポールドルは、2016年第4・四半期の国内総生産(GD P)改定値を受けてこの日の安値をつけた。 0554GMT(日本時間午後2時54分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0554 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.36 113.25 -0.10 Sing dlr 1.4172 1.4166 -0.04 Taiwan dlr 30.770 30.792 +0.07 Korean won 1144.85 1141.50 -0.29 Baht 34.99 34.99 -0.00 Peso 49.960 49.970 +0.02 Rupiah 13328 13315 -0.10 Rupee 67.03 67.08 +0.07 Ringgit 4.4560 4.4510 -0.11 Yuan 6.8664 6.8540 -0.18 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.36 117.07 +3.27 Sing dlr 1.4172 1.4490 +2.24 Taiwan dlr 30.770 32.279 +4.90 Korean won 1144.85 1207.70 +5.49 Baht 34.99 35.80 +2.32 Peso 49.96 49.72 -0.48 Rupiah 13328 13470 +1.07 Rupee 67.03 67.92 +1.33 Ringgit 4.4560 4.4845 +0.64 Yuan 6.8664 6.9467 +1.17