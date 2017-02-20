21日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目のをクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧になれます。
＊「新規上場日程一覧」はをご覧ください。 ------------------------------------------------------------
●国内経済・指標関係
08:30 閣議、閣議後会見 09:30 製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） 10:30 ２年利付国債（３月債）の発行予定額等（財務省） 10:30 流動性供給入札（財務省） 12:45 流動性供給入札結果（財務省） 14:00 １月のスーパー売上高（財務省） 14:00 ロイター調査 14:00 国際協力銀行（ＪＢＩＣ）総裁定例会見 15:00 １月の百貨店売上高 17:00 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省）
●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はプラス９時間）
２月２１日（火） ◇指標 07:45 仏：消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Jan 08:00 仏：総合ＰＭＩ速報値 Feb 08:00 仏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Feb 08:00 仏：製造業ＰＭＩ速報値 Feb 08:30 独：総合ＰＭＩ速報値 Feb 08:30 独：サービス部門ＰＭＩ速報値 Feb 08:30 独：製造業ＰＭＩ速報値 Feb 09:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Feb 09:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ速報値 Feb 09:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ速報値 Feb 09:30 英：公的部門純借入額（国立統計局） Jan 13:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:45 米：製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Feb 14:45 米：サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Feb 14:45 米：総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Feb
◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事要旨 13:50 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が討論に参加 17:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 18:00 米財務省２年債入札 20:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 "Getting to Know the Fed" ＥＵ財務相理事会
◇決算予定 米ホーム・デポ、ウォルマート、 ＢＨＰビリトン、ＨＳＢＣ
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