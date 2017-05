UPDATE 1-アジア通貨動向（20日）＝軟調、フィリピンペソが10年ぶり安値

(内容を更新しました) [シンガポール 20日 ロイター] - アジア新興国通貨市場ではフィリピンペソ PHP=PDSPが急落し、約10年ぶりの安値を付けた。心理的な節目の1ドル=50ペソの 水準を下回った後に下げ足が加速した。 フィリピン中央銀行のテタンコ総裁はこれを受け、中銀は特定の為替水準を目標にし ないが、過剰流動性を注視すると述べた。また、ペソの弱さは特に欧州のリスク回避ムー ドと地政学的懸念が要因と指摘した。 ペソは一時1ドル=50.20ペソと2006年11月に付けた安値に並んだ。 豪コモンウェルス銀行のアジア通貨ストラテジスト、アンディ・ジー氏は、1ドル= 50.00ペソの水準がこれまでの主要支持線だったと指摘。ペソは「当局の介入を一因 に」この水準を維持していたと述べた。また、ペソがこの主要支持線を下回ったことで一 部の市場参加者は不意を突かれたとし、ペソにとって弱気シグナルになるとの見方を示し た。 また、メイバンクのアナリストによると、フィリピンの10年債売りを巡るうわさが 市場に出回っていたという。 他のアジア通貨も下落。インドネシアルピアは0.2%安、マレーシアリンギ は0.1%安。 仏大統領選で欧州連合(EU)懐疑派候補のルペン氏が当選する可能性への懸念が広 がる中、左派系候補2人が17日、協力の可能性を巡り協議していると明らかにしたこと で一段と懸念が高まっている。 0550GMT(日本時間午後2時50分時分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル 相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.10 113.00 -0.09 Sing dlr 1.4174 1.4183 +0.06 Taiwan dlr 30.800 30.776 -0.08 Korean won 1145.60 1146.30 +0.06 Baht 35.02 34.98 -0.10 Peso 50.200 50.000 -0.40 Rupiah 13350 13330 -0.15 Rupee 67.00 67.02 +0.03 Ringgit 4.4560 4.4510 -0.11 Yuan 6.8669 6.8689 +0.03 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.10 117.07 +3.51 Sing dlr 1.4174 1.4490 +2.23 Taiwan dlr 30.800 32.279 +4.80 Korean won 1145.60 1207.70 +5.42 Baht 35.02 35.80 +2.25 Peso 50.20 49.72 -0.96 Rupiah 13350 13470 +0.90 Rupee 67.00 67.92 +1.37 Ringgit 4.4480 4.4845 +0.82 Yuan 6.8669 6.9467 +1.16